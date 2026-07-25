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В Госдуме рассказали, кому положена надбавка к пенсии в 25 процентов

Депутат Новичков: пенсионерам с 30-летним стажем на селе положена надбавка 25%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пенсионеры с 30-летним стажем работы на селе имеют право на надбавку в 25% к фиксированной части пенсии, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков («Справедливая Россия»).

«В первую очередь нужно учитывать, что сельская надбавка полагается не всем пенсионерам, живущим в деревне. На нее могут рассчитывать получатели страховой пенсии по старости или инвалидности, которые не работают, имеют не менее 30 лет сельскохозяйственного стажа и проживали в сельской местности при установлении выплаты. Сама выплата составляет 25% фиксированной части пенсии», — сказал Новичков.

По его словам, большой плюс этой надбавки в том, что после ее получения она сохранится даже при переезде в город.

Депутат уточнил, что в стаж засчитывается работа в растениеводстве, животноводстве и рыбоводстве по профессиям из специального перечня — от механизаторов, дояров и трактористов до агрономов и ветеринаров.

«Причем работа в колхозах, совхозах, сельхозартелях и крестьянских хозяйствах до 1 января 1992 года учитывается независимо от названия должности. Поэтому посоветовал бы людям не решать заранее, что их профессия “не подходит”, а сначала запросить в Социальном фонде полный расчет сельского стажа», — добавил Новичков.

Он отметил, что если все условия соблюдены, а прибавки нет, не стоит ждать автоматического перерасчета — эффективнее самому напомнить системе о своих правах, подав заявление через «Госуслуги», МФЦ или Социальный фонд.

«Не бойтесь уточнять и спрашивать — если человек 30 лет работал на земле и кормил страну, то государство должно помочь ему получить заслуженные средства», — подытожил парламентарий.

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