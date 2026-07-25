В Госдуме рассказали, кому положена надбавка к пенсии в 25 процентов

«В первую очередь нужно учитывать, что сельская надбавка полагается не всем пенсионерам, живущим в деревне. На нее могут рассчитывать получатели страховой пенсии по старости или инвалидности, которые не работают, имеют не менее 30 лет сельскохозяйственного стажа и проживали в сельской местности при установлении выплаты. Сама выплата составляет 25% фиксированной части пенсии», — сказал Новичков.