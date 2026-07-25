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Съезды на ЗСД будут закрывать по ночам из-за ремонта до 1 августа

Водителей просят быть внимательными и строго соблюдать указания временных дорожных знаков.

Источник: Комсомольская правда

С 26 июля по 1 августа на Западном скоростном диаметре (ЗСД) будут проводиться плановые работы. В связи с этим будут временно закрыты съезды в южном направлении. Автомобилисты должны заранее спланировать свои маршруты с учетом временных перекрытий.

— Съезд на Витебскую развязку (ШМСД) будет закрыт с 23:00 26 июля до 6:00 27 июля и с 23:00 29 июля до 6:00 30 июля, — уточнили в пресс-службе автомагистрали.

Съезд на Приморский проспект будет закрыт с 22:00 28 июля до 6:00 29 июля, а съезд на Краснопутиловскую улицу будет закрыт с 23:00 31 июля до 6:00 1 августа.

Водителей просят быть внимательными, строго соблюдать указания временных дорожных знаков, скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, в 10 районах Петербурга ограничат движение транспорта с 26 июля.