Съезды на ЗСД будут закрывать по ночам из-за ремонта до 1 августа

С 26 июля по 1 августа на Западном скоростном диаметре (ЗСД) будут проводиться плановые работы. В связи с этим будут временно закрыты съезды в южном направлении. Автомобилисты должны заранее спланировать свои маршруты с учетом временных перекрытий.