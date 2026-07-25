В Красноярском крае у нетрезвых водителей конфисковали 219 автомобилей

В Красноярском крае с начала года по решению суда конфисковали 219 автомобилей у водителей, которых повторно задержали за пьяную езду. Еще более 300 машин сейчас находятся на специализированных стоянках. Они ожидают передачи государству по судебным решениям, которые уже вступили в законную силу. Конфискация применяется к тем, кто ранее уже привлекался к административной или уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения либо отказ от медицинского освидетельствования, но снова совершил аналогичное нарушение. После обвинительного приговора автомобиль изымают и обращают в собственность государства, дальнейшую судьбу транспорта определяют уполномоченные органы. В Госавтоинспекции отмечают, что такая мера нужна для профилактики повторных нарушений и предотвращения ДТП с тяжелыми последствиями. Сообщить о водителе, который может находиться за рулем в нетрезвом виде, жители краевого центра могут по телефону «Синяя линия»: 8 (391) 263−10−19. Читайте также: В Красноярске по сообщениям горожан задержали более 80 нетрезвых водителей В Железногорске у любителя нетрезвой езды в собственность государства изъяли минивэн В Красноярском крае 16-летнего молодого отца осудили за нетрезвую езду без прав.