В Воронеже водитель автобуса поздним вечером высадил 17-летнего инвалида

По поручению прокурора области Сергея Филипенко организована проверка того, как в городе соблюдаются права пассажиров и правила перевозок. Если выяснится, что закон был нарушен, к водителю или перевозчику применят меры прокурорского реагирования (штрафы или другие санкции).