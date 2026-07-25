Гусев: Бензин марки АИ-95 есть на более 65% АЗС Воронежской области

Ситуация с поставками топлива в регион продолжает улучшаться, формируется запас. Согласно мониторингу областных АЗС на утро 25 июля, бензин марки АИ-92 есть на более 72% станций, марки АИ-95 — на более 65%, дизельное топливо — на более 80% заправок. Об сообщил губернатор Александр Гусев по итогам заседания регионального оперативного штаба по вопросам топлива.