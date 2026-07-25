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Гусев: Бензин марки АИ-95 есть на более 65% АЗС Воронежской области

Ситуация с поставками топлива в регион продолжает улучшаться.

Источник: АиФ Воронеж

Ситуация с поставками топлива в регион продолжает улучшаться, формируется запас. Согласно мониторингу областных АЗС на утро 25 июля, бензин марки АИ-92 есть на более 72% станций, марки АИ-95 — на более 65%, дизельное топливо — на более 80% заправок. Об сообщил губернатор Александр Гусев по итогам заседания регионального оперативного штаба по вопросам топлива.

Он добавил, что цены у крупнейших федеральных поставщиков практически не меняются. А вот местные сети, которые в самом начале кризиса максимально подняли стоимость, теперь начали ее снижать. К анализу текущих цен на местных АЗС, помимо УФАС, подключилась прокуратура.