Правительство выделило средства на три новых центра реабилитации

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Правительство выделило 360 миллионов рублей на создание трех новых центров протезирования и реабилитации в Нижегородской области, Крыму и Красноярском крае, сообщила пресс-служба кабмина.
«Из резервного фонда Правительства будет направлено 360 млн рублей на создание центров оказания протезно-ортопедической помощи и реабилитации в Нижегородской области, Крыму и Красноярском крае. Распоряжение об этом подписано», — говорится в сообщении.
Финансирование позволит до конца 2026 года открыть новые центры в Нижнем Новгороде, Красноярске и Ялте на базе учреждений, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству.
«В них будут оказываться услуги по комплексной реабилитации и абилитации гражданам с инвалидностью, в том числе участникам специальной военной операции (СВО)», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что работа ведется в рамках плана мероприятий по созданию в регионах сети протезно-ортопедических и реабилитационных организаций в целях обеспечения доступности такой помощи для инвалидов.
Разработать этот план правительству поручил президент России по итогам встречи с участниками СВО, проходящими лечение и реабилитацию, состоявшейся в конце 2024 года.