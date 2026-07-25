Калининградец присвоил чужой кошелек и заработал срок

В Гурьевске 62-летний местный житель, находясь в продуктовом магазине по улице Школьной, обронил кошелек с деньгами и документами. Пропажу не заметил, зато ее зорким оком углядел другой горожанин. Возвращать законному владельцу даже не подумал, а вместо этого принялся тратить чужие деньги на себя, любимого. «Освоил» 8 300 рублей. Мог бы и больше, но не успел — задержали оперуполномоченные местного угрозыска.