Санстанция Минска назвала три самых чистых пляжа в городе

Как рассказала врач-гигиенист столичного центра гигиены Евгения Еремеева, слова которой приводит БелТА, в настоящее время принимают отдыхающих восемь пляжей Заславского водохранилища, шесть пляжей водохранилища Дрозды, еще столько же — на Цнянском водохранилище. Функционируют два пляжа водохранилища Криница, а также популярный пляж Комсомольского озера.