Санстанция Минска назвала три самых чистых пляжа в городе

Стало известно, где именно расположены три самых чистых пляжа Минска, которые специалисты называют эталонными. В настоящее время на контроле Минского городского центра гигиены и эпидемиологии находятся 23 пляжа, которые расположены в пяти основных зонах рекреации.
Как рассказала врач-гигиенист столичного центра гигиены Евгения Еремеева, слова которой приводит БелТА, в настоящее время принимают отдыхающих восемь пляжей Заславского водохранилища, шесть пляжей водохранилища Дрозды, еще столько же — на Цнянском водохранилище. Функционируют два пляжа водохранилища Криница, а также популярный пляж Комсомольского озера.
Специалисты-гигиенисты на регулярной основе проводят объезды и рейдовые проверки. Среди недочетов, а они оперативно устраняются эксплуатирующими организациями, чаще всего выявляются нарушения содержания территорий пляжей и объектов общественного питания.
Вместе с тем, есть и пляжи, которые специалисты с полным правом относят к категории эталонных.
— За купальный сезон этого года не было выявлено ни одного нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства на пляже № 8 Заславского водохранилища, а также на пляжах № 6 и № 7 водохранилища Дрозды, — отметила Евгения Еремеева.