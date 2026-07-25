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Санстанция Минска назвала три самых чистых пляжа в городе

Стало известно, где находятся три самых чистых пляжа Минска.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, где именно расположены три самых чистых пляжа Минска, которые специалисты называют эталонными. В настоящее время на контроле Минского городского центра гигиены и эпидемиологии находятся 23 пляжа, которые расположены в пяти основных зонах рекреации.

Как рассказала врач-гигиенист столичного центра гигиены Евгения Еремеева, слова которой приводит БелТА, в настоящее время принимают отдыхающих восемь пляжей Заславского водохранилища, шесть пляжей водохранилища Дрозды, еще столько же — на Цнянском водохранилище. Функционируют два пляжа водохранилища Криница, а также популярный пляж Комсомольского озера.

Специалисты-гигиенисты на регулярной основе проводят объезды и рейдовые проверки. Среди недочетов, а они оперативно устраняются эксплуатирующими организациями, чаще всего выявляются нарушения содержания территорий пляжей и объектов общественного питания.

Вместе с тем, есть и пляжи, которые специалисты с полным правом относят к категории эталонных.

— За купальный сезон этого года не было выявлено ни одного нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства на пляже № 8 Заславского водохранилища, а также на пляжах № 6 и № 7 водохранилища Дрозды, — отметила Евгения Еремеева.