В Нижнем Новгороде водитель автобуса умер за рулем и въехал в остановку

В Нижнем Новгороде водитель пассажирского автобуса врезался в остановочный павильон, скончавшись за рулем.
Как сообщает в MAX ГУ МВД России по Нижегородской области, ДТП произошло в 8:30 на ул. Ванеева. Водитель маршрутки 1969 года рождения умер во время движения и совершил наезд на остановку «Республиканская».
На месте происшествия работают госавтоинспекторы. Обстоятельства ДТП и количество пострадавших уточняются.
Накануне под Казанью, в городе Зеленодольск водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и врезался в дерево. Машина загорелась, шесть человек, пятеро из которых были подростки, погибли. Один 15-летний пассажир выжил. С ожогами 30 процентов тела он был госпитализирован.