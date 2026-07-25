В Нижнем Новгороде водитель автобуса умер за рулем и въехал в остановку

Накануне под Казанью, в городе Зеленодольск водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и врезался в дерево. Машина загорелась, шесть человек, пятеро из которых были подростки, погибли. Один 15-летний пассажир выжил. С ожогами 30 процентов тела он был госпитализирован.