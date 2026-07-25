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В Нижнем Новгороде водитель автобуса умер за рулем и въехал в остановку

В Нижнем Новгороде водитель пассажирского автобуса врезался в остановочный павильон, скончавшись за рулем.

Источник: "Российская газета"

В Нижнем Новгороде водитель пассажирского автобуса врезался в остановочный павильон, скончавшись за рулем.

Как сообщает в MAX ГУ МВД России по Нижегородской области, ДТП произошло в 8:30 на ул. Ванеева. Водитель маршрутки 1969 года рождения умер во время движения и совершил наезд на остановку «Республиканская».

На месте происшествия работают госавтоинспекторы. Обстоятельства ДТП и количество пострадавших уточняются.

Накануне под Казанью, в городе Зеленодольск водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и врезался в дерево. Машина загорелась, шесть человек, пятеро из которых были подростки, погибли. Один 15-летний пассажир выжил. С ожогами 30 процентов тела он был госпитализирован.