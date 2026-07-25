В Хабаровске решают проблему безнадзорных собак

В приюте «Добрый пёс» на данный момент содержатся около 1 800 взрослых собак и порядка 150 щенков. Все поступившие животные проходят обязательный ветеринарный осмотр, стерилизацию, десятидневный карантин и маркировку — получают бирку и электронный чип. Тем, кто остаётся без семьи, обеспечивают пожизненное содержание.