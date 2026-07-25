В Калининграде планируют отремонтировать исторический мост на улице Брамса

«В 2024 году мы отремонтировали здесь проезжую часть. Дорогу привели в порядок, а мост пока не трогали в части его конструктивных элементов. Если посмотреть на него со стороны ручья, то выглядит он не лучшим образом. Поэтому у нас в планах также провести его ремонт», — отметила Дятлова.