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В Калининграде планируют отремонтировать исторический мост на улице Брамса

Точные сроки производства работ пока не определены.

Власти планируют отремонтировать исторический мост на улице Брамса в Калининграде. Об этом рассказала глава администрации города Елена Дятлова во время рабочего выезда в пятницу, 24 июля.

«В 2024 году мы отремонтировали здесь проезжую часть. Дорогу привели в порядок, а мост пока не трогали в части его конструктивных элементов. Если посмотреть на него со стороны ручья, то выглядит он не лучшим образом. Поэтому у нас в планах также провести его ремонт», — отметила Дятлова.

Точные сроки производства работ пока неизвестны. Средства на приведения путепровода в порядок необходимо заложить в городской бюджет.

Председатель комитета по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов уточнил, что сейчас готовится проект по ремонту этого моста. После его окончания станет понятна сумма необходимых средств, и власти определятся со сроками проведения работ.

Путепровод на улице Брамса является объектом культурного наследия регионального значения. Его построили в Кёнигсберге в 1914 году. Ранее он назывался мост Влюблённых.

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