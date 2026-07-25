В Калининграде планируют отремонтировать исторический мост на улице Брамса

Власти планируют отремонтировать исторический мост на улице Брамса в Калининграде. Об этом рассказала глава администрации города Елена Дятлова во время рабочего выезда в пятницу, 24 июля.
«В 2024 году мы отремонтировали здесь проезжую часть. Дорогу привели в порядок, а мост пока не трогали в части его конструктивных элементов. Если посмотреть на него со стороны ручья, то выглядит он не лучшим образом. Поэтому у нас в планах также провести его ремонт», — отметила Дятлова.
Точные сроки производства работ пока неизвестны. Средства на приведения путепровода в порядок необходимо заложить в городской бюджет.
Председатель комитета по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов уточнил, что сейчас готовится проект по ремонту этого моста. После его окончания станет понятна сумма необходимых средств, и власти определятся со сроками проведения работ.
Путепровод на улице Брамса является объектом культурного наследия регионального значения. Его построили в Кёнигсберге в 1914 году. Ранее он назывался мост Влюблённых.