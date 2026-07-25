В поселке Октябрьском Мордовии открылась модельная библиотека

Модельная библиотека «Мозаика талантов» начала работать 18 июля в поселке Октябрьском Республики Мордовии по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры, национальной политики и архивного дела региона.
В ходе модернизации библиотеки фонды пополнились на 1307 изданий. В учреждение приобрели современную технику для творческих занятий: моноблоки и ноутбуки, интерактивную песочницу, мультимедийную интерактивную книгу, графический планшет и интерактивную панель. Также были втоматизированы процессы книговыдачи и обработки фондов.
В библиотеке создали музей национальной одежды, что станет одним из элементов формирования исторического сознания и нравственно-эстетической культуры. В творческой мастерской будут создаваться национальные костюмы, все желающие смогут заняться изучением народных орнаментов и создать свой образ в национальной одежде. Там будут проводиться разные мастер-классы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.