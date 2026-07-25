Более 37 тысяч волгоградцев проверили здоровье с начала 2026 года

С начала 2026 года комплексное обследование в центрах здоровья прошли 37 139 жителей Волгоградской области. Большинство из них пришли туда после диспансеризации, но больше тысячи человек обратились самостоятельно, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.