Красноярка украла забытую сумку из пункта выдачи заказов и получила судимость.

«Когда мужчина вышел из примерочной, она взяла оставленную вещь, спрятала под свою куртку и вышла на улицу. Когда злоумышленница открыла сумку, то обнаружила в ней 1000 рублей, связку ключей, водительское удостоверение и банковскую карту. Деньги женщина взяла, а остальное оставила в туалете торгового центра», — рассказали в пресс-службе.