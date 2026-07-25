Красноярка украла забытую сумку из пункта выдачи заказов и получила судимость.

В Красноярске суд оштрафовал женщину, которая украла из пункта выдачи заказов чужую сумку, думая, что найдет там ценные вещи.
Как рассказали в пресс-службе полиции, все произошло в декабре 2025 года. 41-летняя женщина пришла на пункт выдачи заказов со своим мужем. Пока мужчина примерял кроссовки, она заметила, что в соседней примерочной на крючке висит женская сумка.
«Когда мужчина вышел из примерочной, она взяла оставленную вещь, спрятала под свою куртку и вышла на улицу. Когда злоумышленница открыла сумку, то обнаружила в ней 1000 рублей, связку ключей, водительское удостоверение и банковскую карту. Деньги женщина взяла, а остальное оставила в туалете торгового центра», — рассказали в пресс-службе.
Следователем ОП № 1 МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В ходе следствия потерпевшей материальный ущерб был возмещен.
Рассмотрев материалы уголовного дела, Центральный районный суд г. Красноярска признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.