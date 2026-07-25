В Алтайском крае состоялась пятая экспедиция юных экогидов

Пятая экспедиция юных экогидов проходила с 6 по 11 июля в национальном парке «Салаир» в Алтайском крае в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Водным маршрутом по реке Чумыш прошли 20 человек — школьники, педагоги, сотрудники нацпарка и Алтайского краевого детского экологического центра (АКДЭЦ). В ходе экспедиции они работали над «Тропой Натуралистов» в кластере «Чумыш»: установили яркие значки и нанесли метки краской на деревья. Также сотрудница нацпарка Юлия Стороженко познакомила ребят с местной флорой и фауной. Участники обнаружили следы медведя и лося, нашли гнездо пеночки и собрали гербарий лишайников с базальтовых скал.
«В походных условиях раскрывается человеческий потенциал наших детей, они начинают острее чувствовать ответственность за общее дело, переносить тяготы полевого быта. К завершению экспедиции мы стали одной командой, где нет места равнодушию, лени, страху. В таких условиях мы все, не только школьники, прочувствовали нашу ответственность перед природой и свою уязвимость перед ее мощью и мудростью. Мы считаем, что экспедиция — эффективный инструмент экологического воспитания», — отметила заместитель директора АКДЭЦ Наталья Батлук.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.