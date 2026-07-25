В Алтайском крае состоялась пятая экспедиция юных экогидов

«В походных условиях раскрывается человеческий потенциал наших детей, они начинают острее чувствовать ответственность за общее дело, переносить тяготы полевого быта. К завершению экспедиции мы стали одной командой, где нет места равнодушию, лени, страху. В таких условиях мы все, не только школьники, прочувствовали нашу ответственность перед природой и свою уязвимость перед ее мощью и мудростью. Мы считаем, что экспедиция — эффективный инструмент экологического воспитания», — отметила заместитель директора АКДЭЦ Наталья Батлук.