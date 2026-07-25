Московского блогера, который чуть не утопил детей на байдарках в Калининграде, обвинили в хулиганстве и задержали

Как считают следователи, такие действия привели к сильным волнам и создали угрозу для несовершеннолетних воспитанников спортивной школы по водным видам спорта. В этот момент дети тренировались на байдарках и каноэ. Один из подростков 2010 года рождения оказался в воде после того, как его лодка перевернулась.