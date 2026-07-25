Московского блогера, который чуть не утопил детей на байдарках в Калининграде, обвинили в хулиганстве и задержали

В Москве в аэропорту Шереметьево задержали 29-летнего московского блогера, который устроил гонку на катере по Преголе в Калининграде. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
В отношении блогера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». По версии следствия, инцидент произошёл 29 июня 2026 года в акватории Преголи. Мужчина, находясь за рулём арендованного судна, на котором также были два пассажира, во время видеосъёмки выполнял манёвры на высокой скорости.
Как считают следователи, такие действия привели к сильным волнам и создали угрозу для несовершеннолетних воспитанников спортивной школы по водным видам спорта. В этот момент дети тренировались на байдарках и каноэ. Один из подростков 2010 года рождения оказался в воде после того, как его лодка перевернулась.
Мать пострадавшего мальчика обратилась на личный приём к руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Виталию Саксину. Она попросила привлечь нарушителя к ответственности. После этого было принято решение о возбуждении уголовного дела. Блогеру грозит до семи лет лишения свободы.
«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В настоящее время следователями Западного МСУТ СК России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении ведомства.
В Калининграде блогер-лихач на арендованном катере ради красивого видео спровоцировал переворот спортсменов-байдарочников. Инцидент произошёл на Преголе в районе набережной Карбышева.