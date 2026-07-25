В Загородном парке Самары появился новый деревянный настил

«Настил из натурального дерева выглядит эстетично и органично вписался в природный ландшафт. Его расположили у лестницы. После спуска жители сразу попадают на дорожку. Лесники уже готовят новую партию. На следующей неделе зону настила планируют расширить», — отметили в сообщении.