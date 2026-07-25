Ремонт школы в Амурске ускорят к 1 сентября по поручению Демешина

В школе № 9 Амурска завершают капитальный ремонт, который начался в январе. Подрядчику поручили увеличить число рабочих и ускорить отделку первого этажа, чтобы здание успели открыть ко Дню знаний, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
За полгода в школе заменили отопление, вентиляцию, водоснабжение и электропроводку. Рабочие обновили актовый зал, лестницы, полы в кабинетах и коридорах. Теперь им предстоит покрасить первый этаж, установить двери, уложить финишное покрытие и привести в порядок фасад.
Пока шёл ремонт, учеников распределили по другим образовательным учреждениям. За ходом работ следят родители и депутаты. По словам главы региона, подрядчик трудится без простоев, в том числе по выходным.
«Каждый ребёнок, где бы он ни жил, заслуживает современных, комфортных условий для учёбы», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
В школе работают 42 педагога, многие из них сами когда-то учились в её стенах. Учреждение показывает высокие результаты на государственной итоговой аттестации и ЕГЭ, а около 90 процентов детей посещают кружки и секции.
Школа № 9 вошла в число 11 образовательных учреждений, которые ремонтируют в Хабаровском крае в 2026 году. За последние четыре года в регионе обновили 32 школы.