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В Горском микрорайоне в Новосибирске снова провалился грунт

Он появился в 300 метров от предыдущего провала.

Источник: Предоставлено Светланой Комраковой

В Горском микрорайоне Новосибирска снова провалился грунт. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Провал образовался примерно в 300 метрах от места, где ранее устраняли крупную коммунальную аварию.

— Как сообщили в городской администрации, провал находится возле дома № 10 на улице Стартовой. По предварительной информации, причиной его появления стал дефект ливневой канализации, — сообщили в группе.

На место уже выехали представители муниципалитета для оценки ситуации и организации дальнейших работ. Опасный участок огородили металлической сеткой.

В мэрии подчеркнули, что ситуацию держат на контроле специалисты районной администрации и городских служб. После обследования будет принято решение о сроках и способах устранения провала.