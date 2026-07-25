В Таганроге снова нашли следы нефтепродуктов на берегу

Напомним, состояния берега проверяют после инцидента в местном порту в июле. После него на месте работали экологические службы, отобрали пробы воды и грунта, развернули оперативный штаб. На уборку вышли сотрудники администрации, общественники и волонтеры. Они собрали 250 мешков загрязненного песка. Весь грунт весом около 7 тонн вывезли на полигон для утилизации.