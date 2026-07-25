Учитель из Ростова назвал разделение курса ОБЗР на два предмета эффективным

Обновлённая программа сделает упор на практические навыки: от безопасного поведения в городе и на природе до защиты в цифровой среде и понимания основ государственной безопасности. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов уточнил, что каждый из новых курсов составит 34 учебных часа. Они будут изучаться на уровне основного общего образования с сохранением преемственности при переходе к средней школе.