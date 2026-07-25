Учитель из Ростова назвал разделение курса ОБЗР на два предмета эффективным

Министерство просвещения РФ подготовило проект приказа о переходе от модульной системы курса «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) к двум отдельным обязательным предметам: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Новую структуру планируют ввести с 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлённая программа сделает упор на практические навыки: от безопасного поведения в городе и на природе до защиты в цифровой среде и понимания основ государственной безопасности. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов уточнил, что каждый из новых курсов составит 34 учебных часа. Они будут изучаться на уровне основного общего образования с сохранением преемственности при переходе к средней школе.
Своё мнение об этой инициативе в разговоре с rostov.aif.ru высказал Денис Хохлов, бывший начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Ростова-на-Дону, а ныне преподаватель основ безопасности и защиты Родины в одном из учебных заведений города.
«Разделение курса позволит глубже и детальнее проработать каждый блок знаний, не распыляя внимание школьников. Это прямой путь к тому, чтобы дети действительно усваивали жизненно важные навыки, а не просто формально проходили программу», — отметил он.