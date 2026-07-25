Белорусов предупредили о штрафах до 1350 рублей из-за фото с подсолнухами

Однако в ходе фотосессий могут быть повреждены сельскохозяйственные культуры. Это, как напомнил ресурс zorkanews.by, может быть расценено как умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба. Подобные действия могут, согласно статье 11.3 административного Кодекса Беларуси, повлечь за собой наложение штрафа в размере до 30 базовых величин. По состоянию на 25 июля 2026 года эта величина составляет 1350 белорусских рублей.