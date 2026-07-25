В Томской области прошел межрегиональный форум «Бизнес от сердца»

Отдельный блок программы был посвящен историям предпринимателей — участников образовательных программ центра «Мой бизнес» Томской области. Гости форума познакомились с победителями программ «Серебряный старт» и «Мама-предприниматель», узнали о направлении поддержки участников СВО и членов их семей, а также о программе «Бизнес как спорт». Также состоялась благотворительная акция #МойбизнесПомогает, показ коллекций адаптивной одежды, выставка товаров и услуг участников форума, мастер-классы и розыгрыш призов.