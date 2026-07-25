В Томской области прошел межрегиональный форум «Бизнес от сердца»

Межрегиональный форум «Бизнес от сердца» состоялся 22 июля в Томской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Мероприятие объединило предпринимателей Томской области, представителей органов власти, инфраструктуры поддержки бизнеса и руководителей центров инноваций социальной сферы Сибирского федерального округа. Они обменялись опытом, обсудили актуальные тенденции развития предпринимательства и поиска новых возможностей для реализации совместных проектов. Федеральные и региональные эксперты рассказывали о современных инструментах поддержки бизнеса, успешных региональных практиках и перспективных направлениях развития предпринимательских инициатив.
Отдельный блок программы был посвящен историям предпринимателей — участников образовательных программ центра «Мой бизнес» Томской области. Гости форума познакомились с победителями программ «Серебряный старт» и «Мама-предприниматель», узнали о направлении поддержки участников СВО и членов их семей, а также о программе «Бизнес как спорт». Также состоялась благотворительная акция #МойбизнесПомогает, показ коллекций адаптивной одежды, выставка товаров и услуг участников форума, мастер-классы и розыгрыш призов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.