Пенсионер из Нижнего Новгорода отдал мошенникам золотые монеты и 13,5 миллионов

78-летний житель Нижнего Новгорода стал жертвой мошенников, которые убедили его перевести деньги якобы для опровержения обвинений в финансировании недружественной страны. Аферисты представились сотрудниками правоохранительных органов и уговорили пенсионера передать им все сбережения, а также 17 золотых монет с сертификатами.
Встреча с курьером состоялась возле одного из домов на улице Белинского в Нижегородском районе. Женщина забрала деньги, назвав условный пароль «солнечный день».
Общий ущерб составил 13 466 227 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), проводится расследование.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что жительница Арзамасского района перевела мошенникам более 200 тысяч рублей.