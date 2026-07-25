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Пенсионер из Нижнего Новгорода отдал мошенникам золотые монеты и 13,5 миллионов

Курьер забрала деньги, назвав условный пароль «солнечный день».

Источник: Нижегородская правда

78-летний житель Нижнего Новгорода стал жертвой мошенников, которые убедили его перевести деньги якобы для опровержения обвинений в финансировании недружественной страны. Аферисты представились сотрудниками правоохранительных органов и уговорили пенсионера передать им все сбережения, а также 17 золотых монет с сертификатами.

Встреча с курьером состоялась возле одного из домов на улице Белинского в Нижегородском районе. Женщина забрала деньги, назвав условный пароль «солнечный день».

Общий ущерб составил 13 466 227 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), проводится расследование.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что жительница Арзамасского района перевела мошенникам более 200 тысяч рублей.