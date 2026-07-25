Пенсионер из Нижнего Новгорода отдал мошенникам золотые монеты и 13,5 миллионов

78-летний житель Нижнего Новгорода стал жертвой мошенников, которые убедили его перевести деньги якобы для опровержения обвинений в финансировании недружественной страны. Аферисты представились сотрудниками правоохранительных органов и уговорили пенсионера передать им все сбережения, а также 17 золотых монет с сертификатами.