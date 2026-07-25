Кафе в ЕАО получило предупреждение за еду неизвестного происхождения

Владелец кафе в Еврейской автономной области получил предостережение от Приморского межрегионального управления Россельхознадзора: заведение с марта по июль не подтвердило происхождение полусотни партий мяса, молочной продукции и другого сырья животного происхождения. Иными словами, проследить, откуда на кухню приехали продукты для фалафеля, шницелей и бриошей, надзорное ведомство не смогло.
По правилам, каждую поставку мяса, рыбы, сыра или яиц ветеринарный документ должен сопровождать от фермы до тарелки. А когда груз прибыл на место, ресторан обязан подтвердить приёмку в течение суток. В биробиджанском кафе этого не делали — 50 документов просто зависли неподтверждёнными. Формально это означает, что сырьё поступало без учёта — неизвестно, проводилась ли обязательная ветеринарно-санитарная экспертиза. Сроки годности, следовательно, также никто не контролировал.
Для заведения, позиционирующего себя как место с европейской и израильской кухней, такая халатность — удар по репутации. Ни один гость, заказывающий хумус с питой или ростбиф, не хочет гадать, откуда взялось мясо и проверял ли его ветеринар.
Теперь владельцу предстоит срочно наводить порядок. Пока что он отделался предостережением, но следующая проверка будет уже строже.