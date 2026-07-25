Кафе в ЕАО получило предупреждение за еду неизвестного происхождения

По правилам, каждую поставку мяса, рыбы, сыра или яиц ветеринарный документ должен сопровождать от фермы до тарелки. А когда груз прибыл на место, ресторан обязан подтвердить приёмку в течение суток. В биробиджанском кафе этого не делали — 50 документов просто зависли неподтверждёнными. Формально это означает, что сырьё поступало без учёта — неизвестно, проводилась ли обязательная ветеринарно-санитарная экспертиза. Сроки годности, следовательно, также никто не контролировал.