Прикамский строительный подрядчик снизил прибыль почти в пять раз

ООО «Стройпромкомплект» опубликовало финансовый отчет за 2025 год. По данным Rusprofile, выручка компании составила 1,4 млрд руб., что ниже показателя прошлого года на 35% (в 2024-м — 2,2 млрд руб.). Чистая прибыль компании снизилась почти в пять раз: с 1 млрд руб. до 221,3 млн руб.