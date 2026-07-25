В Перми временно понизят мощность и приостановят телерадиовещание

В связи с работами по обновлению лакокрасочного покрытия на Пермской телебашне с 20 июля по 21 августа 2026 года за исключением выходных дней также возможна приостановка трансляции телевизионных и радиопрограмм. Пермском КРТПЦ рекомендуют не находиться в радиусе до 200 метров от башни в связи с разбрызгиванием краски при окраске верхних ярусов металлических конструкций.