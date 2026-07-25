Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовская прокуратура открыла горячую линию после атаки БПЛА

В Ростовской области открыли горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл — РИА Новости. Прокуратура открыла горячую линию для пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область, сообщает надзорное ведомство.

Как информировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, ночью регион подвергся массированной воздушной атаке. Силы ПВО работали во всех районах области, уничтожены БПЛА и ракеты. Пять человек получили ранения: четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе.

«Для оперативного приема жалоб граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре Ростовской области организована горячая линия», — говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей региона, пострадавших в связи воздушной атакой.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше