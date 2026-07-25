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Красноярка взяла чужую сумку в пункте выдачи и заплатила штраф

Женщина думала, что в сумке будет что-то ценное.

Жительницу Красноярска осудили за кражу сумки из примерочной в одном из пунктом выдачи популярного маркетплейса. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Напомним, что в декабре прошлого года 40-летняя жительница Красноярска вместе с мужем пришла в пункт выдачи маркетплейса. Пока супруг мерил кроссовки, женщина заметила в примерочной женскую сумку. Она спрятала её под куртку и вышла на улицу.

Внутри оказались 1000 рублей, ключи, водительское удостоверение и банковская карта. Деньги красноярка забрала, остальное оставила в туалете торгового центра.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». В ходе следствия ущерб потерпевшей был возмещён. Суд признал женщину виновной и назначил штраф в 6 тысяч рублей. Приговор вступил в силу.

Ранее мы сообщали, что 76-летний пенсионер из Железногорска отдал мошенникам 8,5 млн рублей.