Красноярка взяла чужую сумку в пункте выдачи и заплатила штраф

Напомним, что в декабре прошлого года 40-летняя жительница Красноярска вместе с мужем пришла в пункт выдачи маркетплейса. Пока супруг мерил кроссовки, женщина заметила в примерочной женскую сумку. Она спрятала её под куртку и вышла на улицу.