Красноярка взяла чужую сумку в пункте выдачи и заплатила штраф

Жительницу Красноярска осудили за кражу сумки из примерочной в одном из пунктом выдачи популярного маркетплейса. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Напомним, что в декабре прошлого года 40-летняя жительница Красноярска вместе с мужем пришла в пункт выдачи маркетплейса. Пока супруг мерил кроссовки, женщина заметила в примерочной женскую сумку. Она спрятала её под куртку и вышла на улицу.
Внутри оказались 1000 рублей, ключи, водительское удостоверение и банковская карта. Деньги красноярка забрала, остальное оставила в туалете торгового центра.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». В ходе следствия ущерб потерпевшей был возмещён. Суд признал женщину виновной и назначил штраф в 6 тысяч рублей. Приговор вступил в силу.
Ранее мы сообщали, что 76-летний пенсионер из Железногорска отдал мошенникам 8,5 млн рублей.