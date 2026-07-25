В Прикамье отменили объявленный утром 25 июля режим «Беспилотная опасность»

В 12:39 представители Росавиации сообщили о снятии ограничений на приём и выпуск самолётов в воздушной гавани Перми. Судя по информации на табло аэропорта, на 14:00 на несколько часов задерживается отправление авиарейсов из Перми в Сочи, Шарм-эль-шейх, Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, в Пермь с опозданием прилетят самолёты из Сочи, Санкт-Петербурга и Москвы. Два рейса — из Санкт-Петербурга и Москвы — отменили.