В Прикамье отменили объявленный утром 25 июля режим «Беспилотная опасность»

Режим «Беспилотная опасность», объявленный в Пермском крае утром 25 июля, отменили, сообщили в региональном минтербезе.
Речь идёт об особом режиме, который вводили на территории Прикамья с 7:30. На улицах звучали сирены. Все оперативные службы находились в полной готовности. Граждан просили быть внимательными и осторожными. В аэропорту Большое Савино временно перестали принимать и отправлять самолёты.
В 12:39 представители Росавиации сообщили о снятии ограничений на приём и выпуск самолётов в воздушной гавани Перми. Судя по информации на табло аэропорта, на 14:00 на несколько часов задерживается отправление авиарейсов из Перми в Сочи, Шарм-эль-шейх, Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, в Пермь с опозданием прилетят самолёты из Сочи, Санкт-Петербурга и Москвы. Два рейса — из Санкт-Петербурга и Москвы — отменили.
Напомним, 24 июля в Пермском крае объявляли ракетную опасность. Аэропорт также временно ограничивал работу.
В соседней Кировской области 24 июля во время ракетного удара погибли люди. Сообщалось о 26 раненых, из которых 14 госпитализированы. Губернатор Пермского края выразил соболезнования жителям региона.