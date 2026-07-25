В ЕАО работникам выплатили 1,4 млн рублей выплатили после проверки прокуратуры

Как установила прокуратура Ленинского района ЕАО, долги перед сотрудниками образовались в период с марта по апрель 2026 года. В целях устранения нарушений руководителю предприятия внесено представление, а в суд направлены исковые заявления о взыскании невыплаченных средств в пользу работников. Все заявления судом рассмотрены и удовлетворены.