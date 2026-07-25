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Защитник питерского «Зенита» перешел в воронежский «Факел»

Матвей Бардачев будет выступать за «огнеопасных» на правах аренды.

Источник: Комсомольская правда

20-летний защитник «Зенита» Матвей Бардачев продолжит карьеру в воронежском «Факеле». Ряды «огнеопасных» он пополнил в рамках годичной аренды. Об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Ранее Бардачев выступал за «Урал» из Екатеринбурга: в 29 матчах он забил четыре гола. Он внес вклад в победные поединки «шмелей» с новороссийским «Черноморцем» (3:2), столичной «Родиной» (2:1), «Уфой» (3:2) и тульским «Арсеналом» (2:1, 3-очковый мяч).

Таким образом, Бардачев стал вторым новичком «Факела» нынешним летом. Ранее ряды клуба пополнил полузащитник Алексей Сутормин.

Напомним, что 25 июля «огнеопасные» стартуют в РПЛ домашним матчем против махачкалинского «Динамо». Встреча на «Маршакане» стартует в 18:30.