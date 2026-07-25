Защитник питерского «Зенита» перешел в воронежский «Факел»

Ранее Бардачев выступал за «Урал» из Екатеринбурга: в 29 матчах он забил четыре гола. Он внес вклад в победные поединки «шмелей» с новороссийским «Черноморцем» (3:2), столичной «Родиной» (2:1), «Уфой» (3:2) и тульским «Арсеналом» (2:1, 3-очковый мяч).