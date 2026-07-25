Более 16000 молодых сахалинцев присоединились к проекту профориентации

Участниками проекта по профориентации и маршрутизации стали свыше 16 тыс. молодых жителей Сахалинской области. Инициатива реализуется по национальному проекту «Кадры», сообщили в агентстве по труду и занятости населения региона.
Карьерные и кадровые консультанты провели для ребят более 100 профориентационных мероприятий. Например, были организованы встречи с работодателями, экскурсии на предприятия, профтуры, деловые игры, тренинги, заседания молодежных клубов и индивидуальные консультации. Участники знакомились с разными сферами деятельности: здравоохранением, образованием, ЖКХ, рыбной отраслью, промышленностью, энергетикой, нефтегазовым комплексом, транспортом, социальной сферой, органами ЗАГС и другими направлениями.
«Проект помогает объединить профориентацию, работу с работодателями и сопровождение молодежи в единую систему. Наша задача — не просто рассказать ребятам о профессиях, а помочь каждому увидеть свой маршрут: от интересов и навыков до обучения, практики или первого рабочего места. Такой подход позволяет учитывать и потребности молодых людей, и реальные запросы регионального рынка труда», — отметила директор кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.