Более 16000 молодых сахалинцев присоединились к проекту профориентации

«Проект помогает объединить профориентацию, работу с работодателями и сопровождение молодежи в единую систему. Наша задача — не просто рассказать ребятам о профессиях, а помочь каждому увидеть свой маршрут: от интересов и навыков до обучения, практики или первого рабочего места. Такой подход позволяет учитывать и потребности молодых людей, и реальные запросы регионального рынка труда», — отметила директор кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.