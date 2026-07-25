Госжилинспекция РТ объяснила, почему переполняются мусорные баки

В инспекции рекомендуют не терпеть беспорядок во дворе и обращаться в управляющую организацию. Сделать это можно через приложение «Госуслуги Дом». Управляющая компания проанализирует ситуацию и определит, требуется ли расширение контейнерного парка или достаточно скорректировать график вывоза. Если баков действительно не хватает, УК подскажет, нужно ли проводить общее собрание собственников для установки дополнительных контейнеров или изменения схемы накопления отходов.