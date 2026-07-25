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В Свердловской области создали новый сплав для зубных имплантатов

Он отличается прочностью и пластичностью.

Титановый сплав VST-5 для производства медицинских имплантатов разработала компания ВСМПО-АВИСМА в Свердловской области в соответствии с целями национального проекта «Новые материалы и химия». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Из нового сплава планируется изготавливать прутки, плиты и листы, а также штамповки, проволоку и порошок для 3D-печати. Также он сочетает два свойства, между которыми раньше приходилось выбирать. Стандартный сплав отличается высокой прочностью, а его версия с пониженным содержанием кислорода — пластичностью и устойчивостью к образованию трещин. Сплав VST-5 объединил преимущества обоих материалов: прочность первого сплава и пластичность второго.

«Сегодня доля нашего высококачественного титанового проката в мировом объеме потребления для медицины варьируется от 4 до 30 процентов в зависимости от континента. Приоритетная задача корпорации — обеспечить российских производителей доступом к премиальному медицинскому сплаву нового поколения. Мы выводим на внутренний рынок продукт, который полностью соответствует строгим международным стандартам качества и при этом сохраняет конкурентоспособную стоимость для изготовителей конечной продукции», — отметил генеральный директор компании ВСМПО-АВИСМА Дмитрий Трифонов.

Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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