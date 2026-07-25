Драники с лососем, бенедикт и стейки: рестораны на проспекте Мира в Калининграде

Одна из «фишек» заведения — фирменные круассаны. Они представлены в двух вариациях: круассан с муссом из рикотты, томатами и мортаделлой (455 ₽) или с муссом из рикотты, огурцом и лососем (745 ₽). Гости хвалят их за идеальное слоеное тесто — оно хрустящее снаружи и воздушное внутри. Некоторые посетители отмечают, что круассан обладает вкусом качественного сливочного масла. Частым выбором на завтрак можно назвать бенедикт (395 ₽). Два яйца пашот выкладываются на пышный и мягкий ломоть французской булки (ее можно заменить на ломоть ржаного хлеба с семечками «Черный хомяк» (+65 ₽) или круассан (+95 ₽) с начинкой из нежного мусса рикотты. Сверху блюдо щедро поливается теплым шелковистым соусом голландез. Блюдо можно дополнить мортаделлой (+165 ₽), колбасками гриль (+195 ₽), тигровыми креветками (+255 ₽), икрой (+425 ₽), лососем (+395 ₽) или салатом из свежих овощей (+425 ₽). Посетители отмечают, что яйца всегда имеют жидкий тягучий желток, а соус обладает легкой приятной кислинкой. В кафе подают хрустящие золотистые драники с лососем (695 ₽). Драники выкладываются подушкой, «накрываются» слабосолеными ломтиками лосося и дополняются сметаной. Блюдо хвалят за идеальную текстуру — драники хрустят снаружи и остаются сочными внутри. К ним предлагают добавить яйцо пашот (+45 ₽).