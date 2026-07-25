В Забайкальском госуниверситете завершилась смена «Горная школа»

За несколько дней школьники не только познакомились с профессией, но и смогли погрузиться в мир науки и горного дела. Они освоили основы исследовательской работы, научились формулировать гипотезы, анализировать информацию и искать нестандартные инженерные решения. Также ребята изучали геологическое строение Земли и минерально-сырьевую базу Забайкальского края, работали с коллекциями горных пород и минералов, знакомились с технологиями открытых и подземных горных работ.