В Забайкальском госуниверситете завершилась смена «Горная школа»

Образовательная смена «Горная школа ЗабГУ» проходила в Забайкальском государственном университете (ЗабГУ) в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
За несколько дней школьники не только познакомились с профессией, но и смогли погрузиться в мир науки и горного дела. Они освоили основы исследовательской работы, научились формулировать гипотезы, анализировать информацию и искать нестандартные инженерные решения. Также ребята изучали геологическое строение Земли и минерально-сырьевую базу Забайкальского края, работали с коллекциями горных пород и минералов, знакомились с технологиями открытых и подземных горных работ.
Кроме того, детям рассказали о современном оборудовании и принципах промышленной безопасности. Для участников проводились инженерные мастер-классы, спортивные состязания, творческие мероприятия, интеллектуальные квизы и кинопросмотры.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.