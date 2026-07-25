У Крымского моста начала расти очередь

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 150 транспортных средств», — говорится в сообщении с данными на 12:00.
При этом въезд в Крым остается свободным — со стороны Тамани заторов перед пунктами досмотра нет.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору — трассе Р-280 «Новороссия». Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь, на развязке Тамань — Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.