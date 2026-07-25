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ЕС расширил список товаров, которые запрещено поставлять в Беларусь

Европейский Союз расширил перечень товаров, которые запрещено поставлять в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Европейский Союз расширил список товаров, поставки которых в Беларусь запрещены. Соответствующий документ опубликован в Официальном журнале ЕС. Отмечается, что в расширенный перечень попали товары, которые «могут способствовать военно-технологическому совершенствованию Беларуси или развитию ее оборонного сектора и сектора безопасности».

В частности, из стран ЕС в Беларусь запретили поставлять никель и его сплавы, бериллиевые и никелевые порошки, оборудования для БПЛА, в том числе наземные станции управления, сервомоторы, системы прерывания полета и пр.

Вместе с тем, руководство ЕС в обновленном документе сделало исключение для поставок в Беларусь оборудования, необходимого для функционирования гражданской интернет-инфраструктуры республики.

Ранее мы писали о том, что стало известно, почему в Беларуси можно получить штраф до 1350 рублей из-за фотографий с подсолнухами (тут про это).

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