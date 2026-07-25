Суд поддержал инициативу по увеличению озеленения в центре Нижнего Новгорода

Суд обязал администрацию Нижнего Новгорода заняться увеличением количества зелёных зон в Нижегородском районе. Об этом сообщили в природоохранной прокуратуре.
Прокуратура подала иск после проверки, которая показала, что доля озеленённых территорий общего пользования в центре города меньше установленной нормы. По закону она должна составлять не менее 70%. Теперь городским властям предстоит принять меры, чтобы привести показатели в соответствие с требованиями.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что склон Зеленского съезда укрепляют после аномально снежной зимы.