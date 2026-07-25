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Суд поддержал инициативу по увеличению озеленения в центре Нижнего Новгорода

По закону площадь озелененных территорий должна составлять не менее 70%

Источник: Нижегородская правда

Суд обязал администрацию Нижнего Новгорода заняться увеличением количества зелёных зон в Нижегородском районе. Об этом сообщили в природоохранной прокуратуре.

Прокуратура подала иск после проверки, которая показала, что доля озеленённых территорий общего пользования в центре города меньше установленной нормы. По закону она должна составлять не менее 70%. Теперь городским властям предстоит принять меры, чтобы привести показатели в соответствие с требованиями.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что склон Зеленского съезда укрепляют после аномально снежной зимы.