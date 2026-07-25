В Хабаровске спасли девочку, застрявшую в бетонной конструкции при купании

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл — РИА Новости. Спасатели несколько часов вызволяли девочку-подростка, нога которой застряла в бетонной конструкции на середине карьера во время купания в Хабаровске, сообщает региональный главк МЧС России.
По данным ведомства, в пятницу вечером дети купались в карьере в Хабаровске: девочка-подросток забралась на бетонный «островок» на середине водоема, ее нога застряла в расщелине обломков бетонной конструкции. Самостоятельно освободиться ребенку не удалось, на помощь вызвали спасателей.
«В течение нескольких часов они вызволяли ногу из железобетонных оков. После того, как операция успешно завершилась, ребенка передали бригаде скорой помощи», — говорится в сообщении ведомства на платформе «Макс».
Отмечается, что такую спасательную операцию на середине водоема проводили впервые.