«Пухляш» и «Сахарный гигант»: в Красноярске и Березовке в продаже нашли семена незарегистрированных сортов

В Красноярске и поселке Березовка специалисты Россельхознадзора выявили нарушения при продаже семян овощных культур. Главное нарушение связано с реализацией семян сортов, которые не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. В список незарегистрированных сортов вошли десятки наименований перцев, моркови, огурцов, лука и томатов. Среди них, например, сладкий перец «Денис», «Три толстяка», «Толстый барин», морковь «Сахарный гигант» и «Русский размер XL», огурцы «Оконно-балконный» и «Китайский холодоустойчивый», лук «Ялтинский красный» и «Глобо», томаты «Пухляш», «Черная гроздь», «Золотые яблочки» и другие. По итогам проверок владельцу торговых точек объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В Россельхознадзоре напоминают: продажа семян сортов, не зарегистрированных в Госреестре, нарушает российское законодательство. Если сорт не включен в реестр, значит, он не проходил испытания на сортовые и посевные качества, устойчивость к болезням, вредителям и неблагоприятным погодным условиям. Читайте также: В Лесосибирске остановили вывоз 19 партий зараженной лесопродукции В Красноярский край привезли почти 11 тысяч тонн арбузов С начала года в Красноярский край из Узбекистана привезли почти 1,4 млн яиц.