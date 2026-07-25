В Новосибирске в Бугринской роще пройдёт фестиваль «День ухи» с сап-рыбалкой

В Новосибирске в парке «Бугринская роща» 26 июля состоится большой летний фестиваль «День ухи», посвящённый рыбацким традициям и семейному отдыху у воды, сообщили в мэрии города.
Мероприятие начнётся в 11:00 с турнира «Рыбалка на сапах» и утренней йоги на природе. В 12:00 состоится открытие фестиваля и старт конкурса на лучшую уху — команды развернут свои площадки и начнут приготовление традиционного блюда. До 15:30 будет работать концертная программа, затем наградят победителей конкурса и участников рыболовного турнира.
Вечером гостей ждут музыкальное лото, запуск воздушных змеев, выступление дуэта «Алмас» и вокального трио «Третий лишний», а также пенная вечеринка и пляжная дискотека. Вход свободный.