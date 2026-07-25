Сразу рванули на море: туристы из Петербурга рассказали, как путешествовали по Калининградской области с 8-летним сыном (фото)

Лет десять назад супруги Татьяна и Фёдор ездили через Калининградскую область в Литву на велосипедах и пообещали себе вернуться. Осуществили задуманное в июле этого года вместе с сыном. О своём путешествии петербуржцы рассказали «Клопс».
Татьяна и Фёдор — велотуристы с более чем 20-летним стажем. Активный вид отдыха был основным до рождения сына Якова. Сейчас мальчику 8 лет. Сынишку сначала катали в прицепе, теперь крутит педали самостоятельно, не отстаёт от взрослых.
«Отпуска предпочитаем проводить самостоятельно. Обычно это были походы, катались по Европе. С колёс велосипеда совершенно по-другому видишь мир, даже люди иначе открываются. Читаешь о недружелюбии каких-то мест… Лично мы в экспедициях не встречаем такого, как правило».
Любовь к походам Татьяне привили когда-то родители, с шести лет девочку бравшие её в водные, пешие, лыжные путешествия. Фёдор тоже заядлый турист: «Велосипед — лучшая возможность, когда двигаться хочется, но в силу объективных обстоятельств тяжело ходить пешком с рюкзаком. Если позволяют финансы не всегда ночевать в палатках, а путешествовать в формате жилья под крышей, то на велосипедах очень удобно».
Калининградскую область жена-филолог и муж-айтишник выбрали, прочитав об удобной инфраструктуре, красивой природе и архитектуре. За неделю намотали около 60 км на велосипедах, ещё столько же прошли пешком.
Супруги отметили большой выбор авиарейсов и вариативность цен на билеты:
В несезон и без багажа в Калининград можно слетать за копейки.
Выбрали рейс не самый дешёвый, зато с одним багажом на всех".
Лайфхак от родителей: «Взяли в поездку половину автопарка сына. На тех экскурсиях, которые не заинтересовали, мальчишка садился на поребрик, выставлял машинки и увлечённо играл. И все были довольны».
На море туристы добирались электричками, в городе передвигались на трамваях, в Балтийск отправились автобусом. Такси заказали только в аэропорт.
Пока для полноценного туристического похода сын ещё маловат, поделилась Татьяна: «Велопоход — это маршрут 30−40 км от точки А в точку Б. Приходится съезжать на трассы. Брали велосипеды в аренду в Зеленоградске и Балтийске: недёшево».
Семья прокатилась из Зеленоградска в Светлогорск и получила огромное удовольствие: «По нашему ощущению, Калининградская область — самая велосипедная на сегодняшний день в России».
Балтийск и Балтийская коса тоже входили в основную программу семейной поездки. Перед дорогой изучили несколько статей: впечатления туристов и маршрут с местным экспертом.
"Муж изначально хотел добраться до самого западного города страны, увидеть гавань, корабли. Мужчинам вся эта военная и фортификационная история, аэродром особенно интересны. Не планировали заранее, в какой день что делаем — всегда ориентировались по погоде.
В первый день стояла жара: несмотря на усталость после перелёта, сразу рванули на море.
На воскресенье тоже был хороший прогноз, запланировали поездку в Балтийск и на косу. Не прогадали, погода была даже лучше, чем обещали. Накупались, нагулялись".
Об опасностях отбойных течений в этой части побережья гостей предупредила хозяйка апартаментов. Туристы были максимально осторожны. В итоге три полноценных дня гости из Санкт-Петербурга провели на море, а дождливые оставили на посещение зоопарка, музеев и прогулки по Калининграду.
Жила семья в бывшем Амалиенау: «Ребёнка, который за день ухандохивался и готов был отлёживаться с планшетом, оставляли в квартире, с мужем вдвоём гуляли по вечерам. Гигантское гастрономическое удовольствие получили в одном из кафе, где попробовали сет из домашних наливок. Не просто вкусно — бармен рассказывал разные истории. К сожалению, не застали выступления музыкантов, но ощущения периода сухого закона в Америке с тайными комнатами, как в фильме “В джазе только девушки”, прочувствовали».
Гости стали участниками «съёмочной группы» в новом музейном пространстве Калининграда. «Попали по наводке хозяев апартаментов на экскурсию. В конце, когда снимают кино, всех задействовали. Яков примерил профессию кинооператора, а папа с мамой играли главные роли. Ребёнок был счастлив».
По городу и побережью семья путешествовала с помощью путеводителей — традиционного и авторского. Одну обзорную экскурсию на 2,5 часа от бункера через Верхний пруд до острова Канта гости всё же приобрели. «Интересно было услышать толковый рассказ гида об истории Кёнигсберга — Калининграда с демонстрацией архивных фотографий. Рыбную деревню и Кафедральный собор оставили на десерт», — рассказала Татьяна.
Завтракала семья в апартаментах, а обедала и ужинала в городе. Опробовали варианты местной кухни в разных столовых и ресторанах, местное пиво.
«Понравилась калининградская килечка. На побережье рыбный фастфуд оказался на высоком уровне. И выпечка у вас замечательная, но покупали аккуратно, чтобы лишний вес не набрать. Отметили очень вкусный хлеб, даже домой увезли», — улыбнулась туристка из Санкт-Петербурга.
Расходы на троих составили:
авиабилеты туда и обратно — 45 тысяч рублей; аренда двухкомнатной квартиры в центре — 31,5 тысячи; аренда велосипедов — 9 тысяч; питание в кафе и ресторанах, покупка продуктов — 30 тысяч; экскурсии и музеи — 7 тысяч; сувениры и подарки — 5 тысяч.
В Калининграде туристы пересели с велосипедов на электросамокаты. Проехали по вальному кольцу, за пару часов осмотрели некоторые городские ворота и фортификационные сооружения.
Семья посетила набережную кораблей, правда, не смогла попасть в заветный шар: «Билеты не отхватить, большой спрос». Но экспозицию в одном из корпусов успели осмотреть. В Музее янтаря прошли детский квест.
«В регионе, тьфу-тьфу, легко работают мессенджеры, ничего не тормозит, — отметили гости. — Мы от этого отвыкли уже. Практически не заметны полицейские и военные в городе. Всё очень спокойно, комфортно. Открыли для себя Калининград с очень хорошей стороны».
Калининградцы гостям показались приветливыми и радушными хозяевами. «Не сказать, что много общались, но вот контролёры в общественном транспорте довольно дружелюбные: и подскажут, и расскажут. Трамваи — всего две линии и очень медленные. Автобусы раза в два быстрее передвигаются по улицам».
В планах семьи — вернуться, когда сын подрастёт, чтобы посмотреть восток области и другие города.
«Клопс» поговорил с экспертами об особенностях велопутешествий и необычных маршрутах. Велосипедисты из Волгограда объехали калининградское побережье за пять дней. Велотуристы из Подмосковья нашли самый живописный маршрут.