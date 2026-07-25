Сразу рванули на море: туристы из Петербурга рассказали, как путешествовали по Калининградской области с 8-летним сыном (фото)

Жила семья в бывшем Амалиенау: «Ребёнка, который за день ухандохивался и готов был отлёживаться с планшетом, оставляли в квартире, с мужем вдвоём гуляли по вечерам. Гигантское гастрономическое удовольствие получили в одном из кафе, где попробовали сет из домашних наливок. Не просто вкусно — бармен рассказывал разные истории. К сожалению, не застали выступления музыкантов, но ощущения периода сухого закона в Америке с тайными комнатами, как в фильме “В джазе только девушки”, прочувствовали».