В Хабаровске сотрудница соцподдержки два года воровала бюджетные миллионы

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела против организованной группы, которая годами выкачивала бюджетные деньги под видом социальных контрактов. Всего злоумышленникам удалось похитить около 6 миллионов 950 тысяч рублей. Схема рухнула из-за одной дотошной проверки чека, когда выяснилось, что QR-код на квитанции ведёт вовсе не на покупку оборудования, а на сертификат о прививке.
Осенью 2021 года 35-летняя сотрудница районного центра социальной поддержки населения решила, что знает систему достаточно хорошо, чтобы её обмануть. В подельники она взяла 36-летнего знакомого, у которого были проблемы с деньгами. Вдвоём они разработали план, по которому находили малоимущих жителей, убеждали их оформить социальный контракт якобы на открытие бизнеса и уверяли, что всё это — чистая формальность, заниматься предпринимательством на самом деле не придётся. Люди отдавали копии паспортов и реквизиты счетов, даже не подозревая, в чём участвуют.
Дальше в дело вступала чиновница. Используя служебное положение и знание документооборота, она сама фабриковала пакеты бумаг — от заявлений до протоколов комиссий и фиктивных отчётов. Для убедительности даже купила кассовую технику и печатала на ней поддельные чеки с QR-кодами. Именно эта техника и подвела: когда сообщник попытался сдать такой чек, другой сотрудник учреждения отказался его принимать из-за отсутствия гарантийного талона и перепроверил код. Оказалось, что QR-код ссылается на сертификат о прививке, а не на данные о покупке.
Чиновница обеспечивала прохождение липовых документов через комиссию, и бюджетные деньги уходили на счета подставных лиц. Потом сообщники обналичивали их, делили между собой и тратили на личные нужды. Схема работала с 2022 по 2024 год, пока её не вскрыли правоохранительные органы.
Следствие предъявило обвинение по части 4 статьи 159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат в составе организованной группы. Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде, уголовное дело направлено в суд.