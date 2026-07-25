В Хабаровске сотрудница соцподдержки два года воровала бюджетные миллионы

Дальше в дело вступала чиновница. Используя служебное положение и знание документооборота, она сама фабриковала пакеты бумаг — от заявлений до протоколов комиссий и фиктивных отчётов. Для убедительности даже купила кассовую технику и печатала на ней поддельные чеки с QR-кодами. Именно эта техника и подвела: когда сообщник попытался сдать такой чек, другой сотрудник учреждения отказался его принимать из-за отсутствия гарантийного талона и перепроверил код. Оказалось, что QR-код ссылается на сертификат о прививке, а не на данные о покупке.