На берегу Таганрогского залива вновь нашли следы нефтепродуктов

Власти Таганрога держат на контроле ситуацию с возможными выбросами нефтепродуктов на побережье залива, сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.
Следы похожего на нефть вещества обнаружены в районе Богудонии. Специалисты устранили загрязнение.
«Ежедневный мониторинг акватории и береговой линии продолжается: городской штаб и волонтёры проводят осмотр побережья дважды в день. Мониторинг состояния берега и качества воды ведётся непрерывно. В случае обнаружения новых загрязнений реакция будет незамедлительной», — подчеркнула Камбулова.
По её словам, ситуацию контролируют Росприроднадзор, Роспотребнадзор и Нижнедонской отдел рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства.