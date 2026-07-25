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На берегу Таганрогского залива вновь нашли следы нефтепродуктов

Ситуация находится на постоянном контроле Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Нижнедонского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства.

Власти Таганрога держат на контроле ситуацию с возможными выбросами нефтепродуктов на побережье залива, сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.

Следы похожего на нефть вещества обнаружены в районе Богудонии. Специалисты устранили загрязнение.

«Ежедневный мониторинг акватории и береговой линии продолжается: городской штаб и волонтёры проводят осмотр побережья дважды в день. Мониторинг состояния берега и качества воды ведётся непрерывно. В случае обнаружения новых загрязнений реакция будет незамедлительной», — подчеркнула Камбулова.

По её словам, ситуацию контролируют Росприроднадзор, Роспотребнадзор и Нижнедонской отдел рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства.

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