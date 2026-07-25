Краевой избирком выявил ошибки в документах кандидатов в депутаты от КПРФ

Избирательная комиссия Пермского края известила региональное отделение партии КПРФ о выявленных недостатках в документах. Они были представлены партией для регистрации единых списков кандидатов. Речь идет о пакетах, предоставленных претендентами на места в региональном законодательном собрании и Пермской городской Думы. Об этом сообщается в соцсетях комиссии. Какие именно ошибки допустили коммунисты, не указано.