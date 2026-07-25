Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краевой избирком выявил ошибки в документах кандидатов в депутаты от КПРФ

Избирательная комиссия Пермского края известила региональное отделение партии КПРФ о выявленных недостатках в документах. Они были представлены партией для регистрации единых списков кандидатов. Речь идет о пакетах, предоставленных претендентами на места в региональном законодательном собрании и Пермской городской Думы. Об этом сообщается в соцсетях комиссии. Какие именно ошибки допустили коммунисты, не указано.

Источник: Коммерсантъ

Избирательная комиссия Пермского края известила региональное отделение партии КПРФ о выявленных недостатках в документах. Они были представлены партией для регистрации единых списков кандидатов. Речь идет о пакетах, предоставленных претендентами на места в региональном законодательном собрании и Пермской городской Думы. Об этом сообщается в соцсетях комиссии. Какие именно ошибки допустили коммунисты, не указано.

Избирком отмечает, что партийцы имеют право внести уточнения и дополнения в документы не позднее 28 июля. Вопрос о регистрации единых списков кандидатов партии «КПРФ» рассмотрят на заседании комиссии 30 июля.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2026 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2026 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше