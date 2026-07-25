В больницу поселка Палатка Магаданской области поступило оборудование

Центр здоровья в Хасынской районной больнице в поселке Палатка Магаданской области получил современное оборудование по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в управлении проектной деятельности правительства региона.
Например, в учреждение поступил анализатор, который позволяет получить точные данные о мышечной массе, жире, воде и внеклеточной жидкости, которая составляет основную массу тела. После такого обследования медики дают рекомендации по образу жизни, питанию и физическим нагрузкам. Кроме того, больница получила еще один прибор, с помощью которого оценивают насыщение организма кислородом у курильщиков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.