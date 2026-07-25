В больницу поселка Палатка Магаданской области поступило оборудование

Например, в учреждение поступил анализатор, который позволяет получить точные данные о мышечной массе, жире, воде и внеклеточной жидкости, которая составляет основную массу тела. После такого обследования медики дают рекомендации по образу жизни, питанию и физическим нагрузкам. Кроме того, больница получила еще один прибор, с помощью которого оценивают насыщение организма кислородом у курильщиков.