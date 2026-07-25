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Вражеские беспилотники сбили над Нижегородской областью в ночь на 25 июля

Они перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО.

Источник: Время

328 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией России с 20:00 24 июля до 08:00 25 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники сбили, в том числе, над Нижегородской областью.

Напомним, ограничения на прием и выпуск воздушных судов, действовавшие в нижегородском аэропорту ночью 25 июля, сняты в настоящее время.

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