Вражеские беспилотники сбили над Нижегородской областью в ночь на 25 июля

328 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией России с 20:00 24 июля до 08:00 25 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотники сбили, в том числе, над Нижегородской областью.
Напомним, ограничения на прием и выпуск воздушных судов, действовавшие в нижегородском аэропорту ночью 25 июля, сняты в настоящее время.
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