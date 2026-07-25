В Волгоградском планетарии пройдет лекция о композиторе Хансе Циммере

Музыкальная лекция «Ханс Циммер — композитор, который пишет не музыку, а код» состоится 25 июля в Волгоградском планетарии в соответствии с целями национального проекта «Семья». Посетить мероприятие можно по «Пушкинской карте», сообщили в центре информационного и материально-технического обеспечения Волгоградской области.
Слушатели лекции узнают о творческом пути и креативных методах Циммера, посмотрят видеофрагменты с концертов композитора и послушают культовые треки в качественном звуковом сопровождении. Ведущая и координатор молодежных творческих программ региона Наталья Еремина не просто расскажет о композиторе, а проведет слушателей по лабиринтам его творчества, помогая понять, как рождается магия, которая заставляет людей замирать в ожидании очередной ноты.
«Ханс Циммер — композитор, изменивший восприятие киномузыки. Его работы к фильмам “Начало”, “Интерстеллар”, “Гладиатор”, “Темный рыцарь”, “Пираты Карибского моря” и многим другим давно вышли за рамки кинозалов. Они звучат на концертах, вдохновляют миллионы людей и стали частью современной культуры. Циммер не просто пишет музыку — он конструирует эмоции, превращая ноты в код, который зритель считывает сердцем», — рассказали в Волгоградском планетарии.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.