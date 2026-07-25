В Волгоградском планетарии пройдет лекция о композиторе Хансе Циммере

Слушатели лекции узнают о творческом пути и креативных методах Циммера, посмотрят видеофрагменты с концертов композитора и послушают культовые треки в качественном звуковом сопровождении. Ведущая и координатор молодежных творческих программ региона Наталья Еремина не просто расскажет о композиторе, а проведет слушателей по лабиринтам его творчества, помогая понять, как рождается магия, которая заставляет людей замирать в ожидании очередной ноты.